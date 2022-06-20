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Командированным в Донбасс выплатят зарплату в двойном размере

Правительство России вдвое увеличило зарплату командированных на Донбасс

Фото: Ilya Naymushin / Reutrers

Правительство России вдвое повысило зарплату работников государственных и иных организаций при командировании в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данное решение касается граждан, которые занимают в федеральных госорганах должности, не относящиеся к госслужбе, работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти. Также это распространяется на сотрудников иных компаний, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры Донбасса и на других территориях, которые в этом нуждаются.

В документе отмечается, что возмещение расходов на жилье и суточные таким работникам выплачиваются в размерах, установленных соответствующим постановлением правительства. В то же время отмечается, что работодатель имеет право выплачивать в период пребывания работника в служебных командировках на указанных территориях «безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов».

Выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета. Документ уже вступил в силу.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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