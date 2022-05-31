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В России вырос МРОТ

В России с 1 июня на 10 процентов вырос МРОТ

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В России с 1 июня увеличился на 10 процентов минимальный размер оплаты труда (МРОТ), следует из постановления правительства от 28 мая, опубликованного на сайте кабинета министров.

С июня МРОТ в России равняется 15279 рублей. По подсчетам правительства, его повышение отразится на зарплатах примерно четырех миллионов работников.

В России МРОТ применяется для установления минимального уровня зарплаты для штатных сотрудников, а также при расчете пособий по временной нетрудоспособности и других целей социального страхования.

С 2021 года минимальный размер оплаты труда равняется 42 процентам от величины медианной по стране зарплаты за предыдущий год.

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Платон Щукин
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