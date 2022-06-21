Олимпийский чемпион объяснил отъезд из Германии фразой «ребенка могут накачать»

Олимпийский чемпион по волейболу Гранкин объяснил отъезд из Германии безопасностью

Олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин объяснил свой отъезд из Германии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен заявил, что в России ему спокойнее. Он оценил свое решение фразой «ребенка могут накачать». «Ведь если ребенка в садик или школу отдашь, то непонятно, какой будет там жизнь. От детей это не зависит, но он ведь русский. Безопасность семьи, конечно, один из факторов, почему переехал», — подчеркнул Гранкин.

Гранкин выиграл олимпийское золото в 2012 году. С 2019 года он выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а в мае 2022-го перешел в новоуренгойский «Факел».

30 марта российский вратарь «Байера» Андрей Лунев заявил о том, что к нему не поменялось отношение в клубе за последний месяц. Он заявил, что жизнь в Германии осталась для него прежней, а в команде не поднималось никаких вопросов.