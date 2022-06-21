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Кремль пообещал больше не доверять Западу

Представитель Кремля Песков пообещал, что Россия больше никогда не будет доверять Западу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия больше не будет доверять Западу. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Запад продемонстрировал свое подлинное отношение к России.

Запад никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы

Дмитрий Песковпредставитель Кремля

Также представитель Кремля отметил, что кризис международных отношений из-за ситуации на Украине будет длительным.

Судьба пленных американцев

Еще одной темой беседы стала судьба двух граждан США Александра Дрюке и Энди Хюйна, воевавших на стороне ВСУ и захваченных в плен. Песков назвал их «солдатами удачи» и отметил, что американцы, согласно Женевским конвенциям, не попадают в категорию военнопленных. По словам представителя Кремля, Дрюке и Хюйн совершали преступления и участвовали в обстрелах российских военнослужащих на территории Украины, теперь же они должны понести ответственность.

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Также он оценил вероятность смертной казни для Дрюке и Хюйна. Отвечая на вопрос о соответствующих гарантиях, что представитель Кремля пояснил, что судьба граждан США будет зависеть от следствия. «Я ничего не могу гарантировать», — сказал он.

Кризис отношений России и США

20 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас у России нет никаких отношений с США, и для Москвы проявлять инициативу в налаживании их «непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости». «Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…» — напомнил он. Политик добавил, что размораживать отношения с США и вести переговоры сейчас не следует, поскольку «это вредно для России».

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Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что создание угроз для России на Украине сравнимо с тем, как если бы РФ создала антиамериканские базы в Центральной Америке. «Кроме того, начали создавать на Украине такой антироссийский плацдарм. Ну-ка попробуйте, мы начнем создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь там, на границах с Соединенными Штатами, в Мексике», — порассуждал Путин. Он также напомнил, что Россия в свое время убрала свои военные базы с Кубы, но Запад, по его словам, на это даже не смотрит, а создает угрозы для Москвы.

Кроме того, Путин обвинил Запад в том, что он относится к другим странам как к колониям и заднему двору. Российский лидер указал, что Запад нарушает суверенитет других стран, и напомнил о бомбежках Югославии, операциях в Сирии, Ливии и Ираке.

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Марина Совина
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