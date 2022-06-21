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Оценено будущее Польши после отставки теневого лидера

Политолог Топорнин счел отставку вице-премьера Польши Качиньского символической
Ярослав Качиньский

Ярослав Качиньский. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Политическая система Польши после ухода с поста вице-премьера страны Ярослава Качиньского не потерпит серьезных изменений. Теневой лидер вряд ли окончательно отойдет от дел, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Политолог также оценил, как будет складываться будущее республики.

Если говорить о Качиньском, то это такой теневой лидер Польши. Хотя он не занимает таких высоких постов, но, очевидно, что в силу своего авторитета, контрактов и связей он стоит на сцене, но только не на лицевой части, а сзади. Конечно, его участие в других политических решениях весьма и весьма обстоятельно

Николай Топорнинполитолог

«Ничего не изменится в польской политике. И президент Анджей Дуда, и премьер-министр Матеуш Моравецкий достаточно молодые политики. Они имеют свой политический бэкграунд, и вообще они верные "качиньцы", я бы сказал, то есть люди, которые пришли к власти в том числе с поддержкой Качиньского. Не могу предположить, что они резко поменяют политику после ухода неформального лидера», — сказал Николай Топорнин.

По мнению специалиста, отставка Качиньского может быть связана с возрастом или его здоровьем. Однако политик все же сохранит влияние, уверен политолог.

«Оставаясь теневым лидером, возможно, он сделает какую-то комбинацию, чтобы пореже ездить куда-то, будет руководить теперь из загородного дома или с дачи. Морвавецкий и Дуда — это поддержанные им политики, которые будут и дальше реализовывать установки, которые являются сейчас главными в политике Польши. Я не вижу никаких оснований, чтобы что-то поменялось», — заключил он.

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Ранее стало известно, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ушел со своего поста, а также оставил должность председателя Комитета по национальной безопасности и делам обороны республики.

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — заявил политик.

Качиньский остается лидером правящей партии «Право и справедливость», которую возглавляет с 2003 года.

Ярослав Качиньский родился в Варшаве в 1949 году. Он — брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского. В 2010 году баллотировался на пост главы государства, но проиграл. В 2006-2007 годах занимал должность премьер-министра.

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Мария Сметанина
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