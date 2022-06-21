Суд запретил сайт французского радио RFI

Суд Петербурга признал запрещенным материал о спецоперации на Украине на сайте радио RFI

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным материал о спецоперации на Украине на сайте французского радио RFI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Суд признал запрещенным к распространению на территории России материал о спецоперации на Украине на сайте радио RFI, а также публикацию белорусского издания «Белорусы и рынок».

Отмечается, что с исковым заявлением в суд обратился зампрокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона. Страницы с запрещенной информацией были выявлены при мониторинге интернета.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph.