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Спорт

Валуев высказался о травле украинского боксера из-за фото с россиянином Биволом

Валуев заявил, что спорт должен оставаться вне политики после фото Редкача с Биволом
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о травле украинского боксера Ивана Редкача из-за совместной фотографии с россиянином Дмитрием Биволом. Его слова приводит РЕН ТВ.

Валуев заявил, что спорт должен оставаться вне политики. «Политику туда активно засовывают, пропихивают буквально насильно. С 2014 года вакханалия творится, еще с сочинской Олимпиады», — посчитал он. Депутат уточнил, что у Редкача есть право самостоятельно выбирать, с кем фотографироваться, и это не должно иметь политический подтекст.

19 июня Редкач показал фотографию с Биволом в соцсетях и заявил о необходимости разделять спорт и политику. Он подчеркнул, что этот принцип уходит в историю, отметив, что для него спорт остается вне политики. После этого в комментариях на него обрушилась критика, многие пользователи обвинили его в предательстве родины.

7 мая Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе. Для россиянина победа стала 20-й в карьере.

На счету Редкача 30 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел шесть поражений. Один бой с участием украинца завершился вничью и еще один был признан несостоявшимся.

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