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Стало известно о сложностях при поисках пропавших после атаки ВСУ в Крыму

В районе поиска пропавших после атаки ВСУ на буровые платформы Крыма ухудшилась погода

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В районе поисков пропавших без вести после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму ухудшилась погода, поиски осложняются. Об этом сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, из-за погодных условий вероятность найти пропавших живыми сокращается.

«Произошло ухудшение погодных условий: поднялся ветер северо-западный, (…) на море шторм, не факт, что найдем их [пропавших]», — сообщил источник.

Накануне советник главы республики Олег Крючков сообщил, что в Черном море продолжается поисковая операция, и, по предварительным данным, «спасти удалось не всех».

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В настоящий момент в списке пропавших без вести после украинской атаки на буровые установки числятся семь человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьям пропавших без вести перечислят выплаты в размере 6,5 миллиона рублей, еще пятеро эвакуированных получат по три миллиона рублей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по буровым установкам в Крыму в понедельник, 20 июня. Пострадали пять человек. По словам сенатора от республики Ольги Ковитиди, на платформе «Черноморнефтегаза» пожар перекинулся к скважине, потушить возгорание 21 июня не удавалось. Всего в момент украинской атаки на буровых вышках находились 109 человек.

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Анастасия Шейкина
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