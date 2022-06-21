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Семьи пропавших при ударе ВСУ по буровым платформам получат 6,5 миллиона рублей

Семьям пропавших без вести при ударе ВСУ по «Черноморнефтегазу» перечислят 6,5 млн рублей

Фото: В. Немировский / РИА Новости

Семьям пропавших без вести при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по платформе «Черноморнефтегаз» перечислят выплаты в размере 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, пятеро эвакуированных с буровых платформ получат по три миллиона рублей.

На место происшествия отправятся рабочие группы, они будут ремонтировать и восстанавливать вышки.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски семи рабочих продолжаются до сих пор. Позднее сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих из них — ожоги ног, у одного диагностировано осколочное ранение ноги.

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Варвара Кошечкина
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