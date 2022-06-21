Семьи пропавших при ударе ВСУ по буровым платформам получат 6,5 миллиона рублей

Семьям пропавших без вести при ударе ВСУ по «Черноморнефтегазу» перечислят 6,5 млн рублей

Семьям пропавших без вести при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по платформе «Черноморнефтегаз» перечислят выплаты в размере 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, пятеро эвакуированных с буровых платформ получат по три миллиона рублей.

На место происшествия отправятся рабочие группы, они будут ремонтировать и восстанавливать вышки.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски семи рабочих продолжаются до сих пор. Позднее сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих из них — ожоги ног, у одного диагностировано осколочное ранение ноги.