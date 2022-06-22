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Российского тренера заподозрили в домогательствах несовершеннолетних

Тренера по лыжным гонкам из Нижнего Новгорода заподозрили в домогательствах школьниц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российского тренера по лыжным гонкам заподозрили в домогательствах несовершеннолетних спортсменок. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По словам нижегородских школьниц, которым 12 и 16 лет, тренер трогал их за грудь при измерении пульса. Также они рассказали, что 61-летний специалист использовал неуместные фразы в их адрес.

Родители спортсменок написали заявления в правоохранительные органы. На данный момент тренер находится в СИЗО.

В апреле российского тренера по вольной борьбе заподозрили в домогательствах по отношению к 13-летней спортсменке. Инцидент произошел в подмосковной гостинице, где на время турнира остановились команды из разных регионов. 67-летний тренер из Северной Осетии позвал к себе в номер 13-летних спортсменок из Приморского края, после чего начал приставать к одной из них. Девочка пыталась отстраниться и покинула комнату. После этого спортсменки рассказали о ситуации другому тренеру, который вызвал полицию.

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