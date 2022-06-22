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Трое американских баскетболистов покинули «Зенит»

Американские баскетболисты Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики покинули «Зенит»
Билли Бэрон

Билли Бэрон. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Американские баскетболисты Билли Бэрон, Джордан Лойд и Джордан Мики ушли из «Зенита». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Трое спортсменов покинули команду по соглашению сторон, а также по окончании срока контрактов. В составе «Зенита» американцы стали чемпионами Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2021/2022.

16 июня стало известно, что российские баскетбольные клубы пропустят новый сезон Евролиги. Команды отстранили от участия в турнире на сезон-2022/2023 в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

22 марта Евролига дисквалифицировала «Зенит», а также московский ЦСКА и казанский УНИКС. Результаты команд в сезоне-2021/2022 были аннулированы.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет. Ограничения также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.

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