Энергосистему Калининграда решили подготовить к новым угрозам

В Калининграде 25 июня проведут испытания энергосистемы в режиме изоляции

Правительство Калининградской области решило подготовить энергосистему к новым угрозам — 25 июня ее испытают в изолированном режиме, пишет ТАСС. Регион является частью электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), однако может выйти из него из-за конфликта Москвы с Вильнюсом.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что испытания пройдут с 09:00 до 18:00 по местному времени при участии энергетических компаний «Интер РАО — Электрогенерация», «Россети Янтарь», региональных органов исполнительной власти, МЧС России, территориальных сетевых компаний и операторов связи. Власти предупредили местных жителей о возможных временных отключениях электроэнергии.

В области уже провели подготовку к испытаниям — противоаварийные тренировки персонала объектов энергосистемы Калининградской области, Балтийского регионального диспетчерского управления, операторов связи и субъектов электроэнергетики по отработке взаимодействия, а также проверки работы резервных источников энергоснабжения. Аналогичный тест власти уже успешно осуществили в 2019-м. После этого в регионе установили четыре новые электростанции, чтобы обеспечить энергобезопасность на случай выхода какой-либо страны из БРЭЛЛ.

Литва с 18 июня запретила транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, которые составляют 40–50 процентов номенклатуры грузов, в том числе древесины, металлов, цемента и другой продукции. В ответ Россия потребовала от Литвы возобновить грузовой транзит через территорию республики в Калининградскую область и пригрозила «защищать свои национальные интересы». Европейская страна заявила о готовности к ответным мерам со стороны России, в том числе к возможному отключению от БРЭЛЛ.