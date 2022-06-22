Журова оценила признание российского вратаря Шестеркина лучшим в НХЛ

Журова положительно оценила решение НХЛ вручить россиянину Шестеркину «Везина Трофи»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о вручении российскому вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестеркину «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Она положительно оценила решение лиги, а также отметила, что оно является хорошим сигналом для тех, кто политизирует спорт. «Раз Шестеркин действительно сыграл в воротах достойно и был звездой, значит, его награждают. Это чисто про спорт. Лучший получает награду вне зависимости от национальности», — добавила Журова.

Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» 22 июня. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

В регулярном чемпионате Шестеркин принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ. Вместе с командой он дошел до финала плей-офф Восточной конференции, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг».