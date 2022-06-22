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Российский уголовник предстанет перед судом за задушенную учительницу музыки

В Москве россияне пойдут под суд за задушенную пенсионерку и попытку сжечь ее брата

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве 39-летний российский уголовник и его 28-летний сообщник предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве, разбое, уничтожении чужого имущества и изнасиловании. Об этом среду, 22 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 11 августа 2021 года злоумышленники проникли в дом своей жертвы в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Красная Пахра». 78-летняя учительница музыки, когда-то учившая своего убийцу играть на скрипке, была дома вместе с 80-летним братом. Грабители отобрали у пенсионеров деньги, потребовали перевести им средства на банковскую карту, а после задушили женщину. Заметая следы, они подожгли дом, заперев брата жертвы внутри.

Мужчине, несмотря на возраст, удалось выбраться из горящего помещения и обратиться за помощью. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи смогли спасти его жизнь.

В короткие сроки обвиняемые были задержаны, один из которых ранее неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. В ходе допроса он полностью признал свою вину и дал подробные, изобличающие соучастника показания. Выяснилось, что незадолго до преступления 28-летний мужчина совершил в квартире жилого дома иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд», — сообщила Юлия Иванова.

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Владимир Седов
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