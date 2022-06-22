Этери Тутберидзе нашла российский триколор на американской заправке

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опубликовала видео с американской заправки.

Специалист на заправочной колонке нашла наклейку в цветах российского триколора. Белым цветом был отмечен неэтилированный бензин, синим — «неэтилированный плюс», а красным — премиум.

7 июня американский журналист Дейв Лиз заявил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. При этом обозреватель отметил, что сделать это невозможно, поскольку в группе Тутберидзе слишком много спортсменов и их не смогут перевезти.

Кроме того, Лиз заявлял, что дочь Тутберидзе, 19-летняя фигуристка Диана Дэвис, сменит спортивное гражданство и будет представлять сборную США.