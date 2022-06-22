Колумбийский футболист захотел приостановить контракт с «Зенитом»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Барриос захотел приостановить контракт с клубом на год

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос захотел приостановить контракт с клубом. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, футболист рассматривает вариант приостановки соглашения на один год. «Сейчас такой вариант развития событий является наиболее вероятным», — отметил он.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила решение о приостановке контрактов легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). В организации объяснили, что это было сделано с целью помочь игрокам, клубам и тренерам. Право приостановки контрактов будет действовать до 30 июня 2023 года.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке 7 марта. Тогда опция действовала до 30 июня 2022-го.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, команды не смогут выступить в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.