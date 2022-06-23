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Захарова предложила премьеру Болгарии обвинить в своих бедах Бэтмена

Захарова предложила премьеру Болгарии обвинить в своей отставке посла России и Бэтмена

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова болгарского премьер-министра Кирила Петкова, обвинившего ряд местных политиков и российского посла Элеонору Митрофанову в своей отставке. В ответ Захарова предложила ему обвинить в своих бедах еще и вымышленных персонажей. Цитату приводит РИА Новости.

«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки... Думаю, человек устал, начал заговариваться», — предположила дипломат.

Сам болгарский политик сделал соответствующее заявление 23 июня. Помимо Митрофановой экс-премьер назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, возглавляющего партию ГЕРБ Бойко Борисова и главу партии «Есть такой народ» Слави Трифонова виновниками своей отставки.

Ранее парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству Петкова. Его выдвинула партия Пеевски, партия «Есть такой народ» еще до этого вышла из коалиции.

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Виктория Кондратьева
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