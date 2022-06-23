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Плющенко одной фразой оценил решение Загитовой провести боксерский бой

Плющенко заявил, что ему не интересен боксерский поединок с участием Алины Загитовой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил желание фигуристки Алины Загитовой принять участие в боксерском показательном поединке. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Спортсмен отреагировал на решение 20-летней фигуристки фразой «Мне это совсем не интересно». Плющенко назвал неправильным желание следить за жизнью других людей, и заявил, что сосредоточен на своей школе и учениках.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Позднее стало известно, что она подерется с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым в «Лужниках», однако эту информацию опровергли.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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