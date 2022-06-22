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Участие олимпийского чемпиона в боксерском поединке против Загитовой опровергли

Тренер Кравцов заявил, что чемпион ОИ Батыргазиев не проведет поединок против Загитовой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тренер Эдуард Кравцов опроверг участие олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева в боксерском поединке против фигуристки Алины Загитовой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет», — заявил Кравцов. Он подчеркнул, что подобные мероприятия должны согласовываться.

Ранее 22 июня сообщалось, что Загитова проведет показательный боксерский поединок с Батыргазиевым. Бой должен был состояться 25 июня в «Лужниках».

Загитова анонсировала поединок 20 июня. Она опубликовала пост в соцсетях, где предстала перед подписчиками в боксерских перчатках. «Готовлюсь к чему-то новому», — подписала фигуристка.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Она сосредоточилась на работе ведущей в проекте «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Фигуристка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золотые медали чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

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