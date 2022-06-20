Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Анастасия Потапова
1:2
Завершен
Татьяна Мария
Бад-Хомбург
Анастасия Гасанова
Анжелика Кербер
Бад-Хомбург
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок Матч Премьер
Спорт

Алина Загитова проведет боксерский поединок

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок

Фото: соцсети Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок. Об этом сообщает РИА Новости.

Имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже. Сама Загитова опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

29 мая Загитова продемонстрировала фанатам кадры с тренировки по боксу. На видео спортсменка отрабатывала ударную технику с тренером.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Командированным в Донбасс выплатят зарплату в двойном размере
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС предрешенным
В Европе заявили о риске остаться зимой без газа
Дагестанец призвал московских земляков помочь в восстановлении Махачкалы
Министр транспорта назвал возможный базовый самолет парка «Аэрофлота»
Алина Загитова проведет боксерский поединок
NYT рассказала о перейденной США черте на Украине
Биолог назвала три способа избавить дом от мушек
В России начали брать плату за сим-карты
Власти Калининграда раскрыли способ обойти транзитную блокаду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.