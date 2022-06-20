Алина Загитова проведет боксерский поединок

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок. Об этом сообщает РИА Новости.

Имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже. Сама Загитова опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

29 мая Загитова продемонстрировала фанатам кадры с тренировки по боксу. На видео спортсменка отрабатывала ударную технику с тренером.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.