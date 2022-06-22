Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку

Загитова проведет показательный боксерский поединок с чемпионом ОИ Альбертом Батыргазиевым

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с Альбертом Батыргазиевым. Об этом стало известно РИА Новости.

Соперник 20-летней спортсменки — олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 килограммов. Поединок состоится 25 июня в «Лужниках».

Загитова анонсировала поединок 20 июня. Она опубликовала пост в соцсетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

После этого фигуристка подверглась критике. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина описала решение Загитовой фразой «как с цепи сорвались», а боксер Григорий Дрозд призвал ее оставить мужское дело мужчинам.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в проекте «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золотые медали чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.