Роднина оценила решение Загитовой боксировать фразой «как с цепи сорвались»

Ирина Роднина оценила решение Алины Загитовой боксировать фразой «как с цепи сорвались»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание фигуристки Алины Загитовой принять участие в боксерском показательном поединке. Ее слова приводит РБК.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — заявила Роднина. Она добавила фразу, что фигуристки стали слишком часто удивлять своими желаниями.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.