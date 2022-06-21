Дрозд дал совет решившей попробовать себя в боксе Загитовой

Григорий Дрозд посоветовал Алине Загитовой оставить бокс мужчинам

Российский боксер Григорий Дрозд оценил решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой попробовать свои силы в боксе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что для подготовки к поединку с нуля требуется примерно полгода. «Какой бы совет я мог дать Алине? Бокс — мужской вид спорта. Мой совет — надо заниматься фигурным катанием, танцами, песнями, рисованием, а мужское дело оставить мужчинам», — рассказал Дрозд.

Боксер добавил, что не видит смысла в участии Загитовой в боксерских боях. «Алина — прекрасная, нежная и красивая девочка, не представляю, для чего ей это», — заявил он.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Имя соперницы 20-летней спортсменки станет известно позже. Россиянка приостановила карьеру фигуристки в декабре 2019-го.