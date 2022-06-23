Роднина оценила желание следить за Загитовой в боксе фразой «Я что, больная»

Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть боксерский поединок Алины Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть боксерский поединок фигуристки Алины Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина оценила желание следить за Загитовой в боксе фразой «Я что, больная». Она посчитала, что 20-летняя спортсменка занимается этим ради самопиара, так как фигуристку и ее менеджеров мало волнует спорт и привлечение внимания к нему. «Я этот бред даже комментировать не хочу», — подчеркнула депутат.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Позднее стало известно, что она подерется с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым в «Лужниках», однако эту информацию опровергли.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

