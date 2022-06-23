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Спорт

Роднина оценила желание следить за Загитовой в боксе фразой «Я что, больная»

Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть боксерский поединок Алины Загитовой
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: State Duma Russia / Globallookpess.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть боксерский поединок фигуристки Алины Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина оценила желание следить за Загитовой в боксе фразой «Я что, больная». Она посчитала, что 20-летняя спортсменка занимается этим ради самопиара, так как фигуристку и ее менеджеров мало волнует спорт и привлечение внимания к нему. «Я этот бред даже комментировать не хочу», — подчеркнула депутат.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Позднее стало известно, что она подерется с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым в «Лужниках», однако эту информацию опровергли.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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