Глава РФС высказался о возможном появлении трансгендеров в российском футболе
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, отвечая на вопрос о возможном появлении трансгендеров в его виде спорта, предложил решать проблемы по мере поступления. Его высказывание приводит «Чемпионат.com».
«Трансгендеры в российском футболе? Будут обращения — будем реагировать. Что сейчас говорить. Мы должны дать объявление? Объявить набор?» — заявил Дюков. Он также добавил, что у РФС сейчас есть другие задачи, которыми нужно заниматься.
19 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует снизить требования к трансгендерным спортсменкам. Уточнялось, что организация хочет отменить порог тестостерона для таких футболисток.
17 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.