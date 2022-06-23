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Спорт

Глава РФС высказался о возможном появлении трансгендеров в российском футболе

Глава РФС Дюков предложил решать вопросы с трансгендерами в футболе по мере поступления

Фото: Chaos Soccer Gear / Unsplash

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, отвечая на вопрос о возможном появлении трансгендеров в его виде спорта, предложил решать проблемы по мере поступления. Его высказывание приводит «Чемпионат.com».

«Трансгендеры в российском футболе? Будут обращения — будем реагировать. Что сейчас говорить. Мы должны дать объявление? Объявить набор?» — заявил Дюков. Он также добавил, что у РФС сейчас есть другие задачи, которыми нужно заниматься.

19 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) планирует снизить требования к трансгендерным спортсменкам. Уточнялось, что организация хочет отменить порог тестостерона для таких футболисток.

17 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) представил рекомендации по допуску спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них говорится, в частности, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности. Подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.

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