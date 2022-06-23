Суд взыскал с бывшего депутата Госдумы крупнейший в Приморье туркомплекс

Суд взыскал с экс-депутата ГД Сопчука имущество крупнейшего в Приморье туркомплекса «Маяк»

Суд взыскал в доход государства имущество крупнейшего в Приморье туристического комплекса «Маяк» с бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука по иску Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение по делу экс-парламентария вынесла судебная коллегия коллегии по гражданским делам Московского городского суда. Таким образом, в законную силу вступил приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы, по которому гражданский иск был удовлетворен в полном объеме.

Рыночная стоимость имущества Сопчука составила более 900 миллионов рублей, также было взыскано 135 миллионов незаконной прибыли от деятельности туркомплекса.

«В настоящее время проводятся мероприятия по внесению необходимых мероприятий в государственные реестры о новом владельце субъектов недвижимости», — заявили в правоохранительных органах.

26 ноября 2021 года Следственный комитет России (СКР) сообщил о заочном предъявлении обвинения Сопчуку по двум статьям УК РФ — незаконном предпринимательстве и отмывании денег. После этого его объявили в международный розыск.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук совмещал коммерческую и законодательную деятельность в нарушение закона. Чтобы скрыть это, депутат назначил руководителем своей компании доверенное лицо, но сам являлся фактическим совладельцем предприятия. Сопчук предоставил своей фирме займы на один миллиард рублей.

При осуществлении коммерческой деятельности депутат незаконно пользовался статусом представителя власти для покровительства своей фирме. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.