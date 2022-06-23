Назван соперник Загитовой по боксерскому поединку

Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с боксером Олегом Саитовым

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с Олегом Саитовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Соперник 20-летней спортсменки — двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000) по боксу в весовой категории до 67 килограммов. Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Позднее стало известно, что она подерется с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым в «Лужниках», однако эту информацию опровергли.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.