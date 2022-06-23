Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
Сегодня
17:15 (Мск)
Роберто Баутиста-Агут
Мальорка
Дарья Касаткина
0:1
2-й сет
live
Бьянка Андрееску
Бад-Хомбург
Колорадо Эвеланш
25 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
25 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Назван соперник Загитовой по боксерскому поединку

Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с боксером Олегом Саитовым

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с Олегом Саитовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Соперник 20-летней спортсменки — двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000) по боксу в весовой категории до 67 килограммов. Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта.

О том, что Загитова проведет боксерский поединок, сообщалось 20 июня. Позднее стало известно, что она подерется с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым в «Лужниках», однако эту информацию опровергли.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР назвали предполагаемое время сдачи в плен бойцов «Айдара» с завода «Азот»
Сайт СПЧ атаковали хакеры
ЦБ признал неэффективными ограничения банковской комиссии для магазинов
В Москве санкционировали заочный арест украинского военного
Франция заявила о высылке своего дипломата из Москвы
В ЛНР заявили о контроле неба над Лисичанском и Северодонецком
Назван соперник Загитовой по боксерскому поединку
Стилисты перечислили самые модные джинсовые юбки
Собака во время отпуска хозяев сбежала из отеля для животных и пришла домой
22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.