Новый главный тренер «Спартака» запретил игрокам использовать два ругательства

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запретил игрокам использовать два ругательства

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль запретил игрокам использовать два ругательства. Об этом специалист заявил во время тренировки, видеофрагменты которой опубликованы на сайте красно-белых.

«Я не хочу слышать только эти слова: cazzo (итальянское слово) и fuck you», — сказал испанец. Сотрудник «Спартака» перевел англоязычную фразу как «черт побери», чем рассмешил футболистов.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Он сменил на посту итальянца Паоло Ваноли, который покинул клуб после шести месяцев работы.

В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в чемпионате страны и выиграл национальный Кубок. 9 июля московская команда встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.