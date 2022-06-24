Врач предупредила о смертельной опасности сна младенца с родителями

CNN: во время сна с родителями младенец может задохнуться

Педиатр Ребекка Карлин предупредила о смертельной опасности сна младенца с родителями. О том, что риск внезапной смерти смерти новорожденного вырастает в пять-десять раз из-за нахождения в одной постели с матерью или отцом, сообщило издание CNN.

Врач отметила, что многие матери предпочитают спать с ребенком, чтобы его было легче кормить грудью ночью. Однако, по ее словам, подобная практика может стать причиной смерти новорожденного — он может задохнуться.

Карлин напомнила, что после каждого кормления ребенка нужно перекладывать в его собственную кровать. «Младенец должен спать в отдельной кровати, которая стоит в комнате родителей. Это обязательное условие, пока ребенку не исполнится полгода», — прокомментировала педиатр.

Эксперт рассказала также, какой должна быть кровать новорожденного: с жестким матрасом, без подушек, бортиков и лишних украшений.

«Надавите рукой на матрас, если останется вмятина, то матрас не подходит», — предостерегла педиатр. Она добавила, что во время сна ребенок может перевернуться и умереть от удушья, если постель слишком мягкая или если голова застрянет в бортике кровати.

Педиатр отметила, что родители интуитивно стремятся создать для ребенка уют и даже красоту, хотя они ему не нужны. «Все что требуется для качественного сна младенца — это отдельная кровать, жесткий матрас и простыня», — напомнила глпавное правило она.

Ранее психологи в интервью «Ленте.ру» рассказали, как приучить ребенка спать отдельно, когда он, достигнув определенного возраста, постоянно прибегает в спальню родителей. Они подчеркнули, что процесс приучения ребенка к отдельной комнате долгий, но необходимый.