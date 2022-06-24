ЦСКА проиграл команде из ФНЛ в товарищеском матче
ЦСКА проиграл «Велесу» со счетом 0:2 в первом матче под руководством Федотова
ЦСКА проиграл «Велесу» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча между командами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги завершилась со счетом 0:2. В составе победителей отличились Ираклий Логуа и Данила Ежков.
Для ЦСКА это была первая игра под руководством нового тренера Владимира Федотова. О назначении 55-летнего специалиста клуб объявил в среду, 15 июня. В сезоне-2021/2022 Федотов работал в «Сочи» и довел команду до серебра чемпионата России.
В сезоне-2021/2022 ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 50 очков в 30 играх. Также московский клуб дошел до четвертьфинала Кубка России.