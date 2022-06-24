Последствия смерча на побережье Сочи попали на видео

Появились кадры последствий мощного смерча, прошедшего по побережью Сочи

В сети появились кадры последствий мощного смерча, который прошел по побережью Сочи. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно затопленную дорогу, по бокам от которой лежит различный мусор. «Смыло дорогу, смыло машины, смыло заборы. Смыло все, что можно было смыть. И теперь очень большой вопрос: когда это все сойдет?» — говорит автор ролика.

На других кадрах видно лежащую на пляже перевернутую машину. Также автору видео удалось снять бушующий поток воды, который образовал небольшой водопад.

22 июня очевидцы сняли на видео смерч на побережье в Лазаревском районе. На кадрах видно, как он кружит, а затем вплотную подходит к берегу. В результате разгула стихии оказались повреждены пляжные постройки. Информации о пострадавших нет.