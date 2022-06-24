Захарова заявила об отсутствии со стороны России угроз ядерным оружием

Представитель МИД Мария Захарова: Россия никогда и никому не угрожала ядерным оружием

Россия никогда и никому не угрожала ядерным оружием. Об отсутствии подобных угроз со стороны России заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий в связи с завершением первой Конференции государств-участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия» и высказывания на конференции о якобы предпринятом «ядерном шантаже» со стороны России не могут не вызывать недоумение.

По ее словам, подход Москвы в вопросе гипотетического использования ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях обострения украинского кризиса и ведением гибридной кампании против России странами НАТО, провозгласившими себя «ядерным альянсом».

Захарова добавила, что подход сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерной войны и масштабных войн до тех пор, пока подобное оружие существует.

«Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что с учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене главный приоритет Москвы— предотвратить ядерный конфликт. По словам дипломата, очень важна становится работа по обеспечению стратегической стабильности, контроля над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения.