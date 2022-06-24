В ЛНР сообщили о взятии под контроль Горского и Золотого

В ЛНР заявили, что Горское и Золотое были взяты под контроль

В ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов Горское и Золотое, которые ранее были в котле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его данным, группировку войск ВСУ, которая находилась в котле Горское — Золотое, ликвидировали. Таким образом, села были освобождены и взяты под контроль силами ЛНР.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР вошла в Горское и начала его зачищать от войск Украины. Уточнялось, что дороги сильно пострадали от минометных обстрелов, а мост, соединяющий город с поселком Тошковка, оказался подорван.

О кольце союзных сил в районе Горского и Золотого появились сообщения 22 июня. Как полагали власти ЛНР, в такой котел попали примерно две тысячи военных ВСУ. В тот момент они были рассеяны и дезориентированы.