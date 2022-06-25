Спасатели возобновили поиски унесенных в море мужчины и троих детей в Сочи

ТАСС: спасатели в Сочи возбновили поиски мужчины и троих детей, унесенных на машине в море

Спасатели в Сочи возобновили с наступлением светлого времени суток поиски мужчины и троих детей, которых на автомобиле унесло рекой в Черное море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

«Работы по поискам будут возобновлены с наступлением светлого времени суток», — рассказал собеседник агентства.

Поиски приостановили 24 июня в 21:15. По словам источника ТАСС, это было связано с ограниченной видимостью на воде, вызванные последствиями шторма, а также сильный ветер и волны.

Ранее стало известно, что региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту гибели людей, автомобили которых унесло в Черное море. Дело заведено по итогам проверки об исчезновении шести человек, в том числе детей, после резкого ухудшения погодных условий.

По версии следствия, в ночь на 24 июня из-за обильных дождей поднялся уровень рек, их течение в море смыло две машины у поселка Зубова Щель. В них были семь человек, из них трое — дети. В ходе поисков найден 42-летний мужчина, он госпитализирован. Обнаружены тела двух женщин 37 и 39 лет.

Унесенные в море россияне оказались туристами из Ставропольского края. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, группа путешественников не стала перепарковывать автомобили и продолжила отдыхать на берегу реки.

