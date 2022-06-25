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Минобороны отчиталось об уничтожении более 300 бойцов ВСУ в районе Николаева

Минобороны: более 300 украинских военных и наемников уничтожено в районе Николаева

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников было уничтожено в районе Николаева за прошедшие сутки, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, сообщил представитель оборонного ведомства, было уничтожено 35 единиц тяжелого вооружения.

Ранее Конашенков сообщил, что группировки войск «Центр» Вооруженных сил России блокировали Лисичанск с юга. Он отметил, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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Варвара Кошечкина
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