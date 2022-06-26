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В России оценили отсутствие Щербаковой на фото ISU в олимпийский день

Горшков заявил, что ISU фото без Анны Щербаковой в олимпийский день дискредитирует МОК

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков оценил отсутствие Анны Щербаковой на фото, которое Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в олимпийский день. Его слова приводит ТАСС.

Горшков посчитал, что подобное действие ставит под сомнение результаты соревнований фигуристов на Играх-2022 в Пекине и дискредитирует не только ISU, но и Международный олимпийский комитет. Он заявил, что ISU должен разъяснить данную ситуацию и принести Щербаковой извинения.

24 июня ISU опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня. В фотогалерее присутствовали все чемпионы Игр-2022 в Пекине, однако Щербакова была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. Россиянка отреагировала на случившееся фразой «Искренне верю, что в спорте все равны».

7 июня ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления. Из-за санкций россияне пропустили чемпионат мира.

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Анастасия Борисова
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