В России оценили отсутствие Щербаковой на фото ISU в олимпийский день
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков оценил отсутствие Анны Щербаковой на фото, которое Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в олимпийский день. Его слова приводит ТАСС.
Горшков посчитал, что подобное действие ставит под сомнение результаты соревнований фигуристов на Играх-2022 в Пекине и дискредитирует не только ISU, но и Международный олимпийский комитет. Он заявил, что ISU должен разъяснить данную ситуацию и принести Щербаковой извинения.
24 июня ISU опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня. В фотогалерее присутствовали все чемпионы Игр-2022 в Пекине, однако Щербакова была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. Россиянка отреагировала на случившееся фразой «Искренне верю, что в спорте все равны».
7 июня ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления. Из-за санкций россияне пропустили чемпионат мира.