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Спорт

Легионер из ЦСКА объяснил решение остаться в России

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, что остался в России из-за любви к клубу

Фото: Niels Boersema / Globallookpress.com

Нигерийский полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке объяснил решение не приостанавливать контракт с клубом и остаться в России. Его слова приводит Bobsoccer.

Легионер рассказал, что не покинул страну из-за любви к клубу. «Футбол — это моя жизнь. Мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА», — заявил Эджуке.

24-летний Эджуке подписал контракт с ЦСКА в 2020 году. В минувшем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 30 матчах, в которых забил пять мячей и отдал четыре передачи.

Ранее Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.

26 июня хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что подвергается давлению из-за отказа уходить из клуба. Он назвал ситуацию тяжелой, но подчеркнул, что не собирается менять свое решение.

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