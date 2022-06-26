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Иностранец из «Зенита» рассказал о давлении из-за решения остаться в России

Хорватский футболист «Зенита» Ловрен рассказал о давлении из-за решения остаться в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о давлении из-за решения остаться в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Иностранный футболист назвал ситуацию тяжелой, однако подчеркнул, что не собирается уходить из клуба. «Некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины "Зенита". Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли», — заявил Ловрен. Он добавил, что не боится отстранения от матчей за сборную Хорватии.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.

Ловрен присоединился к сине-бело-голубым летом 2020 года на правах свободного агента. Он становился чемпионом Английской премьер-лиги в составе «Ливерпуля». Кроме того, в 2018 году футболист вместе с Хорватией завоевал серебро чемпионата мира.

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