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Спорт

Фетисов оценил решение Загитовой провести боксерский поединок

Фетисов заявил, что решение Загитовой провести боксерский бой было за гранью нормального

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение фигуристки Алины Загитовой провести боксерский показательный поединок. Его слова приводит Sport24.

«Футбол для хоккеиста, как в случае с [Александром] Овечкиным — это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, — это чересчур. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно. Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», — посчитал Фетисов. При этом он заявил, что выступления спортсменов в других видах спорта в рамках шоу помогают популяризировать здоровый образ жизни.

25 июня хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте встречи с передачи нападающего Федора Смолова. В этот же день Загитова провела боксерский бой с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Бой прошел в «Лужниках».

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Анастасия Борисова
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