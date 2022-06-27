Фетисов оценил решение Загитовой провести боксерский поединок

Фетисов заявил, что решение Загитовой провести боксерский бой было за гранью нормального

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил решение фигуристки Алины Загитовой провести боксерский показательный поединок. Его слова приводит Sport24.

«Футбол для хоккеиста, как в случае с [Александром] Овечкиным — это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, — это чересчур. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно. Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», — посчитал Фетисов. При этом он заявил, что выступления спортсменов в других видах спорта в рамках шоу помогают популяризировать здоровый образ жизни.

25 июня хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте встречи с передачи нападающего Федора Смолова. В этот же день Загитова провела боксерский бой с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Бой прошел в «Лужниках».

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане.