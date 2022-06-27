Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия выслала восемь греческих дипломатов

МИД России заявил о высылке восьми греческих дипломатов в ответ на поставки оружия Киеву

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

МИД России выслал восемь греческих дипломатов в ответ на поставки Грецией оружия Киеву. Об этом сообщил ТАСС.

Российское ведомство вызвало посла Греции, а также выразило протест стране в ответ на конфронтационный курс греческих властей, прекративших контакты с посольством России.

Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил об увеличении антироссийской риторики в средиземноморской стране. «После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны», — сказал он.

В связи с «неблагоприятным климатом для отдыха российских туристов» посол посоветовал россиянам, планирующим отдых в стране, быть начеку и сохранять бдительность.

Ранее в июне директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о неблагоприятных для посещения российскими туристами странах, среди которых он также выделил Грецию. Он отметил, что в ведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и «даже прямой агрессии» в сторону россиян на территории Греции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о завершении освобождения территории республики
В России появилась новая награда для участников спецоперации
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Александр Розенбаум высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса
Польша призвала НАТО признать Россию врагом
В России назвали условие создания новой валюты для Москвы и партнеров
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
ДНР заявила о переговорах с несколькими странами по признанию республики
Британия откажется от перспективного беспилотника
Ветеринар назвал способ помочь собакам пережить жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.