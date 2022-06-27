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Литва заявила о проблемах на фоне ограничения транзита в Калининград

Премьер Литвы: документ ЕК об ограничении транзита создает дополнительные проблемы

Фото: MAREK HANYZEWSKI / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что документ Еврокомиссии (ЕК), касающийся ограничения транзита в Калининградскую область, создает для республики дополнительные проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еврокомиссия прислала документ, который, по-моему, содержит очень много неясностей и создает дополнительные проблемы, и на все эти проблемы мы обратили внимание ЕК. Насколько мы знаем, сейчас работа в комиссии продолжается», — сказала Шимоните.

По ее словам, Вильнюс высказал немало замечаний.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России за специальную военную операцию на территории Украины.

Под ограничения, в частности, попала продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, сигары и парфюмерия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст практический, а не дипломатический ответ на действия литовских властей.

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Алевтина Запольская
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