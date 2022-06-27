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Спорт

Российский футболист «Байера» ответил на вопрос о русофобии в Германии

Российский футболист «Байера» Лунев заявил, что не сталкивался с русофобией в Германии

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев заявил, что не сталкивался с русофобией в Германии за последние полгода. Его слова приводят «Известия».

Футболист подчеркнул, что в Германии доброжелательно относятся как к нему, так и к его семье. «При этом я езжу по Германии на машине с российскими номерами, так что не заметить мое происхождение не могли», — добавил он. Футболист также рассказал, что помогает украинским беженцам, переводя деньги через специальные организации.

Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года, подписав контракт с командой до 30 июня 2023-го. Россиянин провел в составе клуба один матч в Лиге Европы, в котором пропустил один мяч.

С 2017-го по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми голкипер трижды становился чемпионом России.

Ранее олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин объяснил свой отъезд из Германии вопросами безопасности. Он заявил, что ему и его семье спокойнее оставаться в России.

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