Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Рубин
Завтра
16:00 (Мск)
Крылья Советов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Краснодар
Завтра
19:00 (Мск)
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
29 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
1 июля
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Спорт

Бывший глава РПЛ прокомментировал решение подать в отставку

Ашот Хачатурянц заявил, что доволен проделанной работой на посту главы РПЛ
Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц. Фото: Premierliga.ru

Ашот Хачатурянц прокомментировал решение подать в отставку с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся на сайте организации.

Функционер заявил, что доволен проделанной работой, так как ему удалось улучшить взаимодействие с клубами РПЛ, наладить бизнес-процессы и подписать контракты с новыми спонсорами. Он подчеркнул, что рекомендует на свой пост Александра Алаева. «Лигу и ее нового руководителя ждут новые вызовы. Надеюсь, курс на реформы и создание конкурентоспособного продукта будет продолжен», — добавил Хачатурянц.

Об уходе функционера стало известно ранее 27 июня. Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Алаев.

Хачатурянц был избран главой РПЛ 22 ноября 2021 года. Он был единственным кандидатом на этот пост. С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.

Мировая история санкций
Мировая история санкций
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минфин отказался признавать дефолт России
Путин назначил нового помощника замглавы Совбеза
Стало известно об отстранении академика РАН Бокерии из центра имени Бакулева
Россиянам покажут эстетику спальных районов
Замгенсека НАТО ответил на обвинения в недостаточной помощи Украине
IKEA объявила о распродаже товаров
В Азии рекордно подорожал уголь
Названа истинная причина смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи
Москвичам пообещали один прохладный день в ближайшую неделю
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.