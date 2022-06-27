Бывший глава РПЛ прокомментировал решение подать в отставку

Ашот Хачатурянц заявил, что доволен проделанной работой на посту главы РПЛ

Ашот Хачатурянц прокомментировал решение подать в отставку с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся на сайте организации.

Функционер заявил, что доволен проделанной работой, так как ему удалось улучшить взаимодействие с клубами РПЛ, наладить бизнес-процессы и подписать контракты с новыми спонсорами. Он подчеркнул, что рекомендует на свой пост Александра Алаева. «Лигу и ее нового руководителя ждут новые вызовы. Надеюсь, курс на реформы и создание конкурентоспособного продукта будет продолжен», — добавил Хачатурянц.

Об уходе функционера стало известно ранее 27 июня. Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Алаев.

Хачатурянц был избран главой РПЛ 22 ноября 2021 года. Он был единственным кандидатом на этот пост. С октября Хачатурянц исполнял обязанности главы РПЛ.

С ноября 2019 года Хачатурянц является председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Также он возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС Александре Дюкове. Кроме того, он входит в состав комитета программ развития футбола и исполкома РФС.