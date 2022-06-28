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Лавров заявил об отсутствии интереса России к посещению Зеленским саммита G20

Глава МИД Лавров заявил, что Россию не интересует присутствие Зеленского на саммите G20

Фото: Globallookpress.com

Россию не интересует, посетит ли президент Украины Владимир Зеленский саммит G20 в Индонезии в ноябре этого года, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит «Интерфакс».

«Нас мало интересует, ходит он там где-то сбоку на саммите или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки"», — отметил Лавров.

Также министр уточнил, что российская сторона не будет делать смысл и значение этого формата заложником «капризов каких-то государств».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет призывы украинского коллеги Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма».

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Варвара Кошечкина
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