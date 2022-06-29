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Стала известна цель поездки Тутберидзе в США

«Матч ТВ»: Этери Тутберидзе отправилась в США, чтобы помочь дочери Диане Дэвис с тренером

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отправилась в США, чтобы помочь дочери Диане Дэвис. Цель поездки стала известна «Матч ТВ».

По информации источника, Тутберидзе решает вопрос с тренером дочери и ее партнера Глеба Смолкина. Отмечается, что у пары возникли противоречия с наставником Игорем Шпильбандом и Тутберидзе хотела поспособствовать в решении сложной ситуации или в поиске нового тренера. Позднее стало известно, что Дэвис и Смолкин ушли от Шпильбанда.

7 июня американский журналист Дейв Лиз заявил, что Тутберидзе хотела бы тренировать фигуристов в США. При этом обозреватель отметил, что сделать это невозможно, поскольку в группе тренера слишком много спортсменов и их не смогут перевезти.

Дэвис и Смолкин дебютировали в основной сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро на чемпионате России и бронза на первенстве страны среди юниоров.

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