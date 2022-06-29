Захарова призвала Зеленского прекратить запугивания российских журналистов

Мария Захарова потребовала от Зеленского прекратить запугивать журналистов из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «накажет» российских журналистов за их работу, и призвала его прекратить «беззаконие». Слова спикера внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

«28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских масс-медиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими их профессиональных обязанностей», — сказала Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества». «Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите угрожать им», — потребовала Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала фейками обвинения Киева в том, что Вооруженные силы (ВС) России якобы нанесли удар по торговому центру в Кременчуге.