Россиянам дали советы по выбору спелого арбуза

Аналитик Козий посоветовала выбирать гладкие арбузы без повреждений

Чтобы не купить недозрелый арбуз, необходимо обращать внимание на его внешний вид. В разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий дала несколько советов о том, как выбрать плод. Она назвала отличительные особенности спелого арбуза.

В первую очередь нужно обращать внимание на кожицу арбуза. Она должна быть гладкой, глянцевой и не иметь никаких повреждений.

«Надрезать арбуз, чтобы посмотреть его на срезе, прокалывать арбуз псевдоприборами, чтобы определить, какое в нем количество нитратов и вредных веществ, — это все крайне неприятные практики. Эти псевдоприборы ничего реально не измеряют. Чтобы определить количество нитратов и пестицидов, вам необходимо отвезти его в лабораторию. Нарушая целостность корки арбуза, вы тем самым заносите в его сердцевину потенциально вредные микроорганизмы, которые находятся на поверхности корки. Они там замечательно размножаются, и таким образом легко получить пищевое отравление, а потом рассказывать, что арбуз был нитратным», — сказала специалист.

На поверхности не должно быть пятен, кроме одного. Сам арбуз должен быть с яркими зелеными полосками, добавила Ирина Козий.

«У арбуза есть светло-желтое пятно на том боку, которым он касается земли. Чем более контрастное и ярко выраженное это пятно по отношению к остальному арбузу, тем больше это демонстрирует спелость плода. Но других пятен и неровностей плода в окрасе не должно быть. Если арбуз полосатый, то полосы на поверхности плода проявляются по мере его созревания. Соответственно, арбуз с более ярко выраженными полосками будет более зрелым», — сказала она.

Также определить спелость арбуза поможет внешний вид хвостика, отметила Ирина Козий.

Хвостик арбуза должен быть сухим. Но тут нужно иметь в виду, что хвостик арбуза при транспортировке тоже сохнет, и определить, когда он высох, не представляется возможным Ирина Козий генеральный директор информационного агентства FruitNews

Арбуз не должен обладать ярко выраженным запахом. Но он не должен иметь посторонних запахов. Еще один из распространенных способов понять, насколько плод спелый — послушать его звук.

«В каждой семье, как правило, передаются свои способы определения спелости плода. Кто-то сжимает его, кто-то пощелкивает, стараясь определить по звуку. На самом деле звук должен быть средним между глухим и звонким, слишком глухой означает, что арбуз не дозрел, слишком звонкий может значить, что перезрел», — заключила она.

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