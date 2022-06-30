Россиянам дали советы по выбору спелого арбуза
Чтобы не купить недозрелый арбуз, необходимо обращать внимание на его внешний вид. В разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий дала несколько советов о том, как выбрать плод. Она назвала отличительные особенности спелого арбуза.
В первую очередь нужно обращать внимание на кожицу арбуза. Она должна быть гладкой, глянцевой и не иметь никаких повреждений.
«Надрезать арбуз, чтобы посмотреть его на срезе, прокалывать арбуз псевдоприборами, чтобы определить, какое в нем количество нитратов и вредных веществ, — это все крайне неприятные практики. Эти псевдоприборы ничего реально не измеряют. Чтобы определить количество нитратов и пестицидов, вам необходимо отвезти его в лабораторию. Нарушая целостность корки арбуза, вы тем самым заносите в его сердцевину потенциально вредные микроорганизмы, которые находятся на поверхности корки. Они там замечательно размножаются, и таким образом легко получить пищевое отравление, а потом рассказывать, что арбуз был нитратным», — сказала специалист.
На поверхности не должно быть пятен, кроме одного. Сам арбуз должен быть с яркими зелеными полосками, добавила Ирина Козий.
«У арбуза есть светло-желтое пятно на том боку, которым он касается земли. Чем более контрастное и ярко выраженное это пятно по отношению к остальному арбузу, тем больше это демонстрирует спелость плода. Но других пятен и неровностей плода в окрасе не должно быть. Если арбуз полосатый, то полосы на поверхности плода проявляются по мере его созревания. Соответственно, арбуз с более ярко выраженными полосками будет более зрелым», — сказала она.
Также определить спелость арбуза поможет внешний вид хвостика, отметила Ирина Козий.
Хвостик арбуза должен быть сухим. Но тут нужно иметь в виду, что хвостик арбуза при транспортировке тоже сохнет, и определить, когда он высох, не представляется возможным
Арбуз не должен обладать ярко выраженным запахом. Но он не должен иметь посторонних запахов. Еще один из распространенных способов понять, насколько плод спелый — послушать его звук.
«В каждой семье, как правило, передаются свои способы определения спелости плода. Кто-то сжимает его, кто-то пощелкивает, стараясь определить по звуку. На самом деле звук должен быть средним между глухим и звонким, слишком глухой означает, что арбуз не дозрел, слишком звонкий может значить, что перезрел», — заключила она.
Ранее диетолог предупредила об опасности арбузной диеты.