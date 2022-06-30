Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия

Военный аналитик Глазунов: гиперзвуковое оружие у США может появиться через пять лет

Для создания гиперзвуковых ракет США необходимо решить проблему с двигателями, на это уйдет несколько лет. Срок возможного появления у Пентагона гиперзвукового оружия в разговоре с «Лентой.ру» назвал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

В ближайшие пять лет точно у них ничего не появится Олег Глазунов эксперт Ассоциации военных политологов

«В последнее время они закупали двигатели для своих ракет у нас. Первые ракетные технологии стали появляться в 1950-х годах, за 70 лет они не смогли создать полноценный ракетный двигатель. Что вы хотите, чтобы они за пять лет создали такой полноценный двигатель? Только стендовые испытания идут три года. Нет, это нереально», — сказал он.

По мнению Олега Глазунова, процесс создания гиперзвукового оружия Соединенными Штатами тормозят введенные ими антироссийские ограничительные меры в сфере высоких технологий.

То, что они ввели санкции, — это выстрел самим себе в ногу. В техническом отношении и именно в ракетостроении они очень сильно отстают. Двигатели для своих ракет они берут у нас Олег Глазунов эксперт Ассоциации военных политологов

При этом найти подходящие комплектующие у других производителей невозможно, уверен специалист.

«Они все время закупали их у нас. А кто еще может делать? Ни англичане, ни французы, ни немцы не могут. Это совершенно другие технологии. Наука не может развиваться революционно, что раз — и ты стал производить ракеты, это должно двигаться эволюционно. У них нет научной базы и нормальных ученых, кто мог бы это сделать», — заключил аналитик.

Пентагон провел неудачные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты на Гавайях. После запуска возникла проблема, сообщили в американском военном ведомстве.

«Сбой произошел после включения двигателя на прототипе», — сказал представитель Военно-морских сил США Тим Горман.

