Доктор Мясников возмутился термином «женский пенис»

Доктор Мясников рассказал, что прочитал в статье термин «женский пенис» и возмутился

Врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников возмутился термином «женский пенис». О прочитанном в статье термине доктор рассказал в своем Telegram-канале, рассуждая о ценностях западной демократии.

«Нам всю жизнь так или иначе вкладывались постулаты о ценностях западной демократии», — отметил врач. Одним из таких постулатов, по мнению доктора, является национальный девиз Французской Республики Liberté, Égalité, Fraternité («Свобода, равенство, братство» — прим. «Ленты.ру»). Однако сегодня с основополагающими ценностями Запада «что-то не так», счел специалист.

«После прочитанного в статье термина "женский пенис" стало понятно, что всякие там "эгалите" долго не продержатся», — уверен Мясников.

На рассуждения о ценностях западной демократии Мясникова натолкнули сообщения о дискриминации русскоязычного населения в Европе. «Какое равенство, если тысячи русских подвергаются дискриминации?» — задался вопросом доктор. В пример он привел блокировку телеканала «Россия 1» и конфискацию частной собственности россиян в европейских государствах.

В мае об усиливающейся дискриминации россиян в Европе сообщил член Совета по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. По его словам, дискриминации имеют беспрецедентный характер и охватывают целый спектр прав человека. В июне Министерство иностранных дел России отметило резкий всплеск дискриминации по отношению к россиянам и к представителям русскоязычной диаспоры в Германии.