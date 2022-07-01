Полковник в отставке назвал виды вооружения России для уничтожения РСЗО Украины

Полковник в отставке Баранец: «Калибр» и «Искандер» ВС РФ разобьют РСЗО HIMARS на Украине

Российские войска могли бы использовать крылатую ракету «Калибр» или ракетный комплекс «Искандер» для уничтожения реактивной системы залпового огня (РЗСО) M142 HIMARS, которые были поставлены Украине со стороны США. Такие виды вооружения для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) назвал обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец, передает Ura.ru.

По его словам, «сейчас начнется артиллерийская охота». У России есть «чем очень хорошо бить издалека», считает Баранец. В пример он привел беспилотники, «Искандеры» с дальностью поражения в 2500 километров и «Калибры», рассчитанные на 2600 километров. Он уточнил, что для уничтожения HIMARS возможности в российской армии есть, однако все равно это «новая головная боль».

В заключение военный обозреватель заявил, что военным России стоит воздержаться от атаки американских самолетов, которые перевозят HIMARS. Баранец объяснил, что военно-транспортные американские C-130 отправляются на гражданские аэропорты Западной Украины и проводят отгрузку вблизи границ Польши, Румынии и Словакии. «Мы не можем сбивать в небе американский самолет. Это сразу война», — сказал он.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из американской РСЗО М142 HIMARS. 28 июня также стало известно о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве ЛНР в СЦКК тогда уточнили, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

В конце июня США передали Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Тогда министр обороны Украины Алексей Резников выразил слова благодарности главе Пентагона Ллойду Остину.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.